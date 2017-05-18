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ОАО «Картель» подготовит проект межевания участка в 4,65 га в Кировском районе

Администрация Самары выдала разрешение ОАО «Картель» на подготовку проекта межевания участка площадью 4,65 га в Кировском районе города. В границах улиц Ставропольской,  Краснодонской, пр.  Кирова и  пр. Юных Пионеров.

В частности, в течение года компания должна подготовить:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

 

 

Теги: оао картель, кировскйи район, межевание, самара

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