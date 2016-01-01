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«Немов-центр» построят в Прибрежном парке в Тольятти

Мэрия Тольятти обнародовала итоги аседания Градостроительного совета, на котором рассмотрели концепцию проекта планировки Прибрежного парка в Автозаводском районе.



На территории площадью 172 га, помимо жилой застройки, проектировщики предлагают разместить детские сады, школы, аквапарк, площадку для мини-гольфа, яхт-клуб, канатную дорогу, скейт-площадку, водный футбол, детский пляж, экстрим-парк. Также в Прибрежном парке планируется построить легкоатлетический манеж «Немов-центр». Среди объектов благоустройства и досуговой сферы в прибрежной зоне появятся фонтаны, спортивные площадки, музей современного искусства, кинотеатр, кафе, магазины и торговые павильоны вдоль набережной.

Квартальная застройка предполагает размещения малоэтажных зданий внизу около набережной, а высотных на верху, ближе к улице Спортивной.

"В качестве дополнительных рекомендаций архитекторы попросили более детально проработать планировочную структуру улично-дорожной сети, размещение крупного торгового блока на пересечении ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с учетом транспортной нагрузки, подъездных путей и парковок, предусмотреть площадку для проведения общегородских праздников, привести в порядок саму набережную, которая нуждается в реконструкции", - сообщила мэрия Тольятти.

Напомним, в 2014 г., как сообщала пресс-служба облправительства, олимпийский чемпион Алексей Немов передал губернатору области просьбу министра спорта РФ Виталия Мутко «оказать содействие» спортсмену для появления в Тольятти гимнастического комплекса. Губернатор, как транслировала пресс-служба, сказал, что «сейчас решается вопрос с выделением земельного участка, а сам проект находится на контроле министра спорта облправительства Дмитрия Шляхтина».

В 2015 г. пресс-служба гордумы Сызрани сообщала о том, что гимнастический комплекс по просьбе Немова построят на территории городского спорткомплекса «Кристалл». И деньги на это выделит компания «Роснефть».

В ноябре 2015 г. губернатор Самарской области встречался с Немовым. "На федеральном уровне была принята программа подготовки города к 50-летию выпуска первого автомобиля с конвейера ОАО "АвтоВАЗ". Думаю, мы сможем в нее включить и строительство Центра спортивной гимнастики", - сказал Николай Меркушкин.

В прошлом году тольяттинские СМИ сообщили о том, что «Немов Центр» построят к 2020 г. 1, 492 млрд рублей на него выделят из федерального и областного бюджетов. Предполагалось, что это будет 2х-этажное здание общей площадью более 12 тыс. кв.м с основной ареной площадью 70х30, трибунами на 800 зрителей, тремя тренировочными залами и вспомогательными помещениями. В качестве возможных мест возведения «Немов Центра» назывались площадки на улице 40 лет Победы и в Прибрежном парке.

Теги: немов-центр, прибрежный парк

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