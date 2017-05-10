Сегодня, 11:05

В Тольятти автобус №91 сменил маршрут

Из-за ремонта ул. К. Маркса в Тольятти изменился маршрут автобуса №91.

До 8 июня автобусы будут курсировать от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. М. Горького (правый поворот в направлении ул. Новозаводская) и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Теги: автобус, движение

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