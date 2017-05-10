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В Тольятти автобус №91 сменил маршрут
В Тольятти автобус №91 сменил маршрут
Из-за ремонта ул. К. Маркса в Тольятти изменился маршрут автобуса №91.
До 8 июня автобусы будут курсировать от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. М. Горького (правый поворот в направлении ул. Новозаводская) и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.
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