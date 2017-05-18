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До 29 мая закрыли ул. Чапаевскую в Самаре
До 29 мая закрыли ул. Чапаевскую в Самаре
До 5 утра 29 мая в Самаре закрыта для проезда ул. Чапаевская от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого. Об этом сообщает администрация города.
На этом участке сегодня начали ремонтировать дорогу.
Теги: нерасовская, дорога, самара
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