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"Мегафон" извиняется

В паблике "Мегафона" появилось обращение гендиректора компании к абонентам, поясняющее подробности аварии 19 мая, когда сотни тысяч человек остались без связи.

"Меня зовут Сергей Солдатенков, я генеральный директор компании «МегаФон».

Как вы помните, в пятницу 19-го мая у наших клиентов на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять СМС-сообщения. Проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. В некоторых регионах были сложности и с мобильным интернетом.

Я хочу еще раз извиниться перед всеми нашими клиентами и партнерами, оказавшимися в этой ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи – это чрезвычайное происшествие. И наши специалисты в пятницу сделали всё возможное, чтобы устранить проблему максимально быстро.

Немного о самой аварии.

Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов нашей сети. Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые. Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме. Мы делаем и будем делать всё от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда. Высокое качество и надёжность связи были и остаются нашей главной обязанностью перед вами.



Начиная с субботы, мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня, мы даём возможность получить её без обращения.

Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, мы предлагаем один из трёх варианта компенсации:

- 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика

- 2 ГБ трафика

- Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ»

О деталях мы оповестим вас по СМС в течение недели.

Я хочу ещё раз поблагодарить вас за поддержку и понимание. Сейчас главная задача для нашей компании и для меня лично – это обеспечить для вас самую надёжную связь самого лучшего качества. Наша команда сделает всё для того чтобы ни у кого из вас не было сомнений в правильности выборе «МегаФона» своим оператором связи", - сообщил Солдатенков.

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