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В Челно-Вершинском районе установлен карантин по птичьему гриппу

Из-за вспышки птичьего гриппа в пос. Красная Горка Челно-Вершинского района введен карантин.

"На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия. По предварительной информации численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 6000 голов", - сообщает МЧС.

С 22 мая на территории этих поселений по приказу облправительства действует карантин. Вся домашняя птица в этой зоне подлежит бескровному уничтожению. На дорогах установлены шлагбаумы, въезд и выезд контролируется, а весь транспорт дезинфицируют на блок-постах.

Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус гриппа "А" H5N1. Птичьим он называется потому, что, прежде всего, им болеют птицы, но от них может заразиться человек. Считается, что абсолютно все птицы восприимчивы к данной инфекции. Наиболее чувствительными из домашних оказались индюки и куры. Переносчиками инфекции становятся перелетные птицы семейства утиных. При этом дикие птицы чаще всего остаются только вирусоносителями, но сами не болеют. А вот домашняя птица, подхватившая вирус гриппа, заболевает и гибнет.

Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.

Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Нужно помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70оС убивает вирус за несколько минут. Поэтому тщательно термически обработанная курятина и сваренные вкрутую яйца опасности не представляют.

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Теги: мчс, птичий грипп

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