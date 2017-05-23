В "Крылья Советов" могут вернуться Маслов и Гаджиев
В «Крылья Советов» на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев", пишет «СпортЭкспресс».
Оба специалиста ранее уже работали в "Крыльях". Маслов пришел в клуб осенью 2011 г., но был уволен в 2014 г., когда команда впервые вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 гг. и с декабря 2012 г. по август 2013 г. В 2004 г. "Крылья" под руководством Гаджиева заняли третье место в чемпионате России (лучший результат в истории команды), а также вышли в финал Кубка России.
Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ.
В сезоне 2013-2014 после выхода команды из РФПЛ в ФНЛ главный тренер "Крыльев" Александр Цыганков подал в отставку. Команде наняли нового тренера. Бывший глава сборной Бельгии Франк Веркаутерен возглавил "Крылья Советов" в мае 2014 г. В 2015 г. самарский клуб вернулся из ФНЛ в премьер-лигу. После этого руководство "Крыльев Советов" договорилось с главным тренером команды Веркаутереном о новом контракте на сезон 2015/2016. Однако осенью прошлого года из-за серии проигрышей Веркаутерена отправили в отставку. Ему на смену в начале ноября 2016 г. пришел Вадим Скрипченко, экс-тренер "Урала".
Добавим, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба клуба.
У 13-ти игроков закончились трудовые соглашения с "Крыльями Советов": Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.
"Сезон в ФНЛ начнется 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время", - сообщила пресс-служба "Крыльев Советов".
Теги: гаджиев, крылья советов, маслов, амкар
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