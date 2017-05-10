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На выставочный комплекс к юбилею АвтоВАЗа потратят 350 млн рублей

Власти Тольятти намерены к 2020 г. в честь 50-летия АвтоВАЗа построить выставочный комплекс за 350 млн рублей, пишет «Интерфакс». Его возведут по проекту итальянского дизайн-бюро Bertone.

Источник финансирования - средства бюджета Тольятти и области. Заявки от участников принимаются до 5 июня, подведение итогов конкурса запланировано на 13 июня. Работы необходимо завершить не позднее 10 декабря 2019 г.

В 2017 г. победитель конкурса должен будет благоустроить старый парк на ул. Революционной: снести объекты капстроительства, подготовить план участка с фонтаном и катком, провести сети электроснабжения, связи, видеонаблюдения, водоснабжения и канализации, а также теплосети. Помимо этого, в 2017 г. необходимо сделать планы размещения малых архитектурных форм на территории парка и элементов озеленения.

Как сообщалось ранее, к юбилею АвтоВАЗа Тольятти будет выделено 36 млрд рублей на строительство детских садов, школ, больниц, спортивных и дорожных объектов и т.д.

Юбилейные мероприятия будут проходить в несколько этапов. Они завершатся в 2020 г., когда 50-летие отметит первый автомобиль ВАЗ-2101.

В декабре прошлого года министерство строительства Самарской области опубликовало список объектов, которые планируется построить и реконструировать в Тольятти в честь  50-летия выпуска первого  автомобиля.

 

Теги: автоваз, юбилей, выставочный комплекс

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