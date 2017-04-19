Вчера, 16:07

Tele2 снижает цены на смартфоны, модемы и роутеры

Tele2 сообщает о снижении стоимости ряда моделей брендированного оборудования. Устройства по новой цене доступны в фирменных салонах и в интернет-магазине оператора.

Tele2 пересмотрела стоимость шести популярных моделей брендированных устройств – смартфонов, 3G-модемов и роутеров. Цена некоторых гаджетов снизилась до 20%.

Простой и функциональный смартфон Tele2 Midi теперь стоит 2790 рублей. Устройство имеет стильный эргономичный дизайн, 2 SIM-карты, 2 камеры и четырехъядерный процессор MediaTek. Следующее поколение гаджетов - Tele2 Maxi – с большим и хорошим экраном, улучшенной камерой 5 МП можно приобрести по цене 3990 рублей. Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно. Отличительная особенность устройств оператора с поддержкой 4G в том, что даже в 3G-сетях передача данных доступна на максимальной скорости до 42 Мбит/сек.

Клиентам также доступны новые модели 3G-модемов, которые позволяют пользоваться интернетом на скорости до 42 Мбит/сек, их стоимость составляет 990 рублей. Также снижена цена и на 3G-роутеры, теперь устройство доступно за 1890 рублей.

Купить смартфоны Tele2 можно в фирменных магазинах оператора или в интернет-магазине. При заказе в онлайн-канале абонентам доступна бесплатная курьерская доставка.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2: «Чуть больше года назад мы запустили в продажу первые устройства под собственным брендом. За это время нам удалось значительно расширить модельный ряд: от смартфонов с простым функционалом до самых современных с поддержкой технологии 4G. От месяца к месяцу мы отмечаем стабильный рост продаж и на сегодняшний день брендированные гаджеты занимают лидирующие позиции в нашей рознице. Благодаря высокому спросу, нам удалось договориться с производителями о пересмотре стоимости устройств и, тем самым, снизить розничные цены на аппараты, что позволит сделать наши гаджеты более доступными для клиентов. Мы ориентируемся в первую очередь не на прибыль от продажи фирменного оборудования, а на насыщение сети качественными устройствами, поддерживающими технологию скоростной передачи данных».

Теги: Tele2

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