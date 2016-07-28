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В кинель-черкасской Александровке построят спортплощадку

К 15 августа в с. Александровка Кинель-Черкасского района  должна быть построена универсальная спортплощадка. На ул. Алексея Толстого, 10а. 

Районное МАУ "Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий" ищет подрядчика. Начальная цена аукциона – 5,500 млн рублей из двух источников – бюджетов Самарской области и Кинель-Черкасского района. Исполнителя планируют выбрать 16 июня.

Площадка 30х58 м должна быть с искусственным газоном и освещением. На площадке установят оборудования для игры в хоккей, мини-футбол, гандбол и волейбол. 

 

 

 

Теги: кинель-черкаский, александровка, спортплощадка

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