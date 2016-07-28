В кинель-черкасской Александровке построят спортплощадку
К 15 августа в с. Александровка Кинель-Черкасского района должна быть построена универсальная спортплощадка. На ул. Алексея Толстого, 10а.
Районное МАУ "Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий" ищет подрядчика. Начальная цена аукциона – 5,500 млн рублей из двух источников – бюджетов Самарской области и Кинель-Черкасского района. Исполнителя планируют выбрать 16 июня.
Площадка 30х58 м должна быть с искусственным газоном и освещением. На площадке установят оборудования для игры в хоккей, мини-футбол, гандбол и волейбол.
Теги: кинель-черкаский, александровка, спортплощадка
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