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Самарцев научат скандинавской ходьбе

С 23 мая по 26 мая клуб «Доброходы» приглашает самарцев на занятия по скандинавской ходьбе. Принять участие могут все желающие.

«Скандинавская ходьба - вид физической активности, в котором используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Скандинавская ходьба может стать инструментом демократизации здорового образа жизни за счет своей доступности и простоты», - пишет администрация Самары.

Адресы мастер-классов можно найти здесь.

 

Теги: скандинавская ходьба

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