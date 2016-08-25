Вчера, 16:46

Самарцев научат скандинавской ходьбе

С 23 мая по 26 мая клуб «Доброходы» приглашает самарцев на занятия по скандинавской ходьбе. Принять участие могут все желающие.

«Скандинавская ходьба - вид физической активности, в котором используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Скандинавская ходьба может стать инструментом демократизации здорового образа жизни за счет своей доступности и простоты», - пишет администрация Самары.

Адресы мастер-классов можно найти здесь.

Теги: скандинавская ходьба

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.