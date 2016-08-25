Самарцев научат скандинавской ходьбе
С 23 мая по 26 мая клуб «Доброходы» приглашает самарцев на занятия по скандинавской ходьбе. Принять участие могут все желающие.
«Скандинавская ходьба - вид физической активности, в котором используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Скандинавская ходьба может стать инструментом демократизации здорового образа жизни за счет своей доступности и простоты», - пишет администрация Самары.
Адресы мастер-классов можно найти здесь.
Теги: скандинавская ходьба
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