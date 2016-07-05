Вчера, 17:14

В Самарской области ожидаются заморозки

По синоптиков, ночью 23 мая в Самарской области ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до -2°С.



Холод усилит северный ветер - 7-12 м/с. Местами по области пройдет дождь, возможно образование гололедицы.



Днем воздух прогреется до +15 °C.

Теги: погода

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