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Школе в «Южном городе» дадут еще 18 млн рублей

ООО "Горизонт" (входит в группу «Древо») получит 18, 424 млн рублей (начальная цена аукциона - 18,517 млн) за «внесение изменений в блок А и входную группу блока А» строящейся школы в «Южном городе». Все работы компания должна сделать за 3 месяца.

Эта компания строит школу с 2015 г. Тогда на строительство школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в "Южном городе" (Волжский район, "МСПП совхоз имени 50-летия СССР) было выделено 40 млн рублей из бюджета Самарской области.

В ноябре 2016 г. на отделочные работы, пожарную сигнализацию, телефонию, а также на электро- и теплоснабжение школы из бюджетов области и Волжского района выделяли 178, 420 млн рублей. 

Сдать школу планируют к 1 сентября. 

 

 

 

Теги: школа, южный город, ООО Горизонт

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