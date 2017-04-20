Школе в «Южном городе» дадут еще 18 млн рублей
ООО "Горизонт" (входит в группу «Древо») получит 18, 424 млн рублей (начальная цена аукциона - 18,517 млн) за «внесение изменений в блок А и входную группу блока А» строящейся школы в «Южном городе». Все работы компания должна сделать за 3 месяца.
Эта компания строит школу с 2015 г. Тогда на строительство школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в "Южном городе" (Волжский район, "МСПП совхоз имени 50-летия СССР) было выделено 40 млн рублей из бюджета Самарской области.
В ноябре 2016 г. на отделочные работы, пожарную сигнализацию, телефонию, а также на электро- и теплоснабжение школы из бюджетов области и Волжского района выделяли 178, 420 млн рублей.
Сдать школу планируют к 1 сентября.
Теги: школа, южный город, ООО Горизонт
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
19 мая 2017, 16:36
Школа футбола Like приглашает на праздник
Комментариев: 0
|Частной православной школе выделят землю в Самаре
4 мая 2017, 16:51
|В Южном городе покажут фильм «Победа живет в наших сердцах»
8 мая 2017, 13:29
|Школу в Беловке Богатовского района отремонтирует ООО «Строитель»
3 мая 2017, 11:31
|Самара получила безвозмездно участок под школу и арт-центр на территории бывшего ГПЗ-4
20 апреля 2017, 10:48
|В кинель-черкасской Александровке построят спортплощадку
Вчера, 15:46
|Администрация Кошкинского района покупает машины
Вчера, 13:32
|Ремонт 100 кв. м дороги в Усть-Кинельском оценили в 4,5 млн рублей
19 мая 2017, 16:16
|18 предприятий в Тольятти работают по сокращенному графику
19 мая 2017, 14:39
|Транспортную модель магистрали «Центральной» сделает ООО «Автодорстрой»
19 мая 2017, 11:18