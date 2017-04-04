Вчера, 13:47

В Самарской области ищут пропавшую девушку-подростка

Полиция ищет пропавшую Веру Трифонову, 2001 года рождения, которая 18 апреля ушла из социального приюта в Шенталинском районе.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы темно-русые.

Была одета в синюю курку, темные брюки, черные кроссовки.

Информацию о пропавшей полицейские просят сообщать по телефонам: 8 (84652) 2-13-51, 8-927-7-558-465 или 02.

Теги: розыск, полиция

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