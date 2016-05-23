В Самарской области стали в 2,7 раза больше болеть гепатитом А
На территории Самарской области отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А, сообщило региональное управление Росприроднадзора.
За 4 месяца этого года зарегистрировано 137 случаев заболевания, что выше показателей января-апреля прошлого года в 2,7 раза "и среднемноголетнего показателя на 29,4%".
Случаи гепатита А зарегистрированы на 18 территориях Самарской области против 11 в прошлом году. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Самаре, Тольятти, Чапаевске.
Для справки:
Вирусный гепатит А – это острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением печени. Синоним – болезнь Боткина. Источником инфекции является больной человек. Инкубационный период - от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Возбудитель гепатита А устойчив во внешней среде. Может сохраняться во внешней среде в течение нескольких месяцев при 40С, в течение нескольких недель – при комнатной температуре. При кипячении вирус погибает через 5 минут.
Заражение происходит водным, пищевым и контактно-бытовым путем:
- вирус попадает в организм при использовании недоброкачественной питьевой воды, купании в загрязненных водоемах и бассейнах.
- при употреблении продуктов, загрязненных вирусом на всех этапах приготовления и транспортирования.
- при несоблюдении правил личной гигиены. Факторами передачи при этом служат руки, а также все предметы, контаминированные возбудителем инфекции.
Наиболее характерные симптомы: общее недомогание, повышенная утомляемость, анорексия (отсутствие аппетита), тошнота, рвота, желтуха (темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение склер и кожных покровов).
Чтобы защитить себя от заражения управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует соблюдать следующие меры профилактики:
- пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке, не пить воду из непроверенных источников;
- не использовать для питья воду из случайных природных водоисточников - колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и т.д.;
- тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая);
- соблюдать элементарные правила личной гигиены;
- не приобретать продукты у частных лиц в несанкционированных для торговли местах;
- употреблять в пищу продукты только после достаточной термической обработки;
- при возникновении симптомов острого вирусного гепатита А незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Теги: гепатит а, заболеваемость, росприроднадзор
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