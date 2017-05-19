Вчера, 13:32

Администрация Кошкинского района покупает машины

Администрация Кошкинского района Самарской области готова выделить из районного бюджета 2,100 млн рублей на покупку 5-ти легковых переднеприводных автомобилей с кузовом типа "седан".

Продавца выберут 2 июня. Машины 2017 года выпуска он должен поставить в течение месяца.

Заказчик - МБУ «Центр эксплуатации зданий образовательных учреждений муниципального района Кошкинский Самарской области» рассчитывает, что во время аукциона начальная цена на автомобили может снизиться на 0,5-5%.

Бюджет Кошкинского района на этот год был запланирован бездефицитным. Доходы и расходы планировались на уровне 178,966 млн рублей. В этом году администрация района планировала получить из бюджета Самарской области кредит на 6,5 млн рублей.

Теги: администрация кошкинского района, 5 седанов

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