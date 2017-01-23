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Половина всех выставленных на продажу квартир Самарской области - в Тольятти

В городах Самарской области в апреле продавали 10 355 квартир.

Половина предложений о продаже - в Тольятти (5092 квартиры). На втором месте – Самара (1423 квартиры), на третьем Сызрань – 950 квартир. Замыкают список Похвистнево и Октябрьск – 122 и 123 квартиры соответственно.

Средняя цена 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 40 933 рубля.

Самая высокая цена традиционно в Самаре – 58 383 рубля, самая низкая – в Октябрьске – 24 204 рубля.

По сравнению с мартом средняя цена квадратного метра в городах области снизилась на  599 рублей или 1,44%. По сравнению с апрелем прошлого года - на 7724 рубля. Наибольшее падение падение цен зафиксировано в Самаре и Сызрани - стоимость снизилась на 3080 и 3051 рублей соответственно.

Теги: недвижимость

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