Половина всех выставленных на продажу квартир Самарской области - в Тольятти
В городах Самарской области в апреле продавали 10 355 квартир.
Половина предложений о продаже - в Тольятти (5092 квартиры). На втором месте – Самара (1423 квартиры), на третьем Сызрань – 950 квартир. Замыкают список Похвистнево и Октябрьск – 122 и 123 квартиры соответственно.
Средняя цена 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 40 933 рубля.
Самая высокая цена традиционно в Самаре – 58 383 рубля, самая низкая – в Октябрьске – 24 204 рубля.
По сравнению с мартом средняя цена квадратного метра в городах области снизилась на 599 рублей или 1,44%. По сравнению с апрелем прошлого года - на 7724 рубля. Наибольшее падение падение цен зафиксировано в Самаре и Сызрани - стоимость снизилась на 3080 и 3051 рублей соответственно.
Теги: недвижимость
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