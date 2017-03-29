Вчера, 17:50

Самарцев приглашают в «Страну читающего детства»

23 мая в 11:00 в конференц-зале Самарской областной библиотеки (пр. Ленина, 14А) откроется Областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства».

"До начала праздника будут работать несколько интерактивных площадок. На свежем воздухе гостей ждет увлекательный игровой парашют, а также все желающие смогут нарисовать волшебных героев цветными мелками на асфальте. В фойе библиотеки ребят встретят сказочные персонажи, с которыми можно сделать фото на память, на выставке «#ПрочитайПервым» можно будет познакомиться с лучшими современными детскими книгами", - сообщил региональный минкульт.

«Страна читающего детства» продлится до 25 мая.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Самарской областной детской библиотеки - sodb.ru.

Теги: фестиваль, «Страна читающего детства», соунб

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