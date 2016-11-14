Акционеры самарского речпорта дивидендов не получат
Акционерам АО «Самарский речной порт» не дадут вознаграждения за работу предприятия в 2016 г. Такую рекомендацию общему собранию акционеров компании дал совет директоров. Собрание назначено на 26 июня.
94% чистой прибыли (47,035 млн рублей) совет директоров рекомендует направить на поддержание и развитие производственной деятельности общества. Оставшиеся 6% (3, 002 млн рублей) - на социальные выплаты по коллективному договору.
Чистая прибыль АО «Самарский речной порт» в 2016 г. выросла в пять раз, до 50, 037 млн рублей (в 2015 г. – 9,291 млн рублей). Выручка предприятия в прошлом году – 505,496 млн рублей (в 2015 г. – 447,457 млн рублей).
В реестре акционеров самарского речпорта 451 лицо. Основной владелец порта – АО "Самараоблавтотранс" (67,41% акций). 17,1% у АО «Эйр Самара», по 4,165% - у СОФЖИ и ГУП Самарской области «Экология». Все компании принадлежат минимущества Самарской области. Держатели еще 7,09% - физлица.
Теги: ао самарский речной порт, собрание акционеров, чистая прибыль
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