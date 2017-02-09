Вчера, 12:32

Основной способ передачи ВИЧ в Самарской области - половой

В Самарской области сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции. По числу вновь выявленных случаев Самарский регион занимает 13-е место в РФ. Сейчас в Самарской области проживает около 35 тыс. человек с ВИЧ, что составляет чуть больше 1% населения губернии. По способу передачи вируса преобладает половой путь (65 %), сообщил минздрав региона.

По информации самарского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в Самаре в последние годы снижается число ВИЧ-инфицированных: в 2013 г. было зарегистрировано 3339 новых случаев заражения, в 2014 г. - 3102, в 2015 г. – 2912 случаев.

В конце декабря 2015 г. пресс-служба облправительства сообщила, что общее количество проживающих ВИЧ-инфицированных граждан на территории нашей области составляет 33 381 человек. По этому показателю Самарская область входит в число 22-х наиболее пораженных субъектов Российской Федерации.

По итогам 2015 г. Самарская область занимала 12 место по первичной заболеваемости ВИЧ в Российской Федерации.

Как сообщалось в начале марта 2016 г. , 1,1% населения Самарской области заражено ВИЧ-инфекцией. Лечение в Самарской области получают 11 400 человек.

По критериям ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), эпидемия ВИЧ в Самарской области достигла высшей - генерализованной стадии. Такая информация появилась в конце марта.

В апреле прошлого года облправительство сообщило, что в Самарской области проживают 34 тыс. 406 человек с официально подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. При этом в регионе насчитывается не более 1-2% ВИЧ-инфицированных, которые не знают о своем статусе.

Теги: вич, спид

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