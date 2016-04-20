Вчера, 11:45

Самый обеспеченный чиновник правительства Самарской области – Александр Кобенко

фото Игоря Казановского

Доходы губернатора Самарской области в 2016 г. снизились до 4,284 млн рублей. В 2015 г. губернатор декларировол 4,7 млн рублей дохода. Недвижимости у губернатора не прибавилось. На него зарегистрирован только гараж 20 кв. м. Всем остальным – от резиденции на первой просеке до хозпостроек вокруг нее – Николай Меркушкин только пользуется.

Супруга губернатора в прошлом году получила всего 497 883 рубля (год назад - 414 тыс. рублей), но она - владелица участка в 1842 кв. м, еще одного в 807 кв. м – «земли населенных пунктов». Также на нее зарегистрированы 2 квартиры, жилой дом, гараж и технические помещения. Год назад жена губернатора декларировала 3 земельных участка.

Автомобиль в семье один, принадлежит губернатору. Это Lada X-RAY. О покупке этой машины пресс-служба облправительства сообщала в феврале 2016 г.

Доход председателя правительства Самарской области Александра Нефедова в 2016 г. сократился до 3,239 млн рублей (в 2015 г. – чуть более 4 млн рублей), а доходы его жены, напротив, выросли до – 20, 274 млн рублей (15,1 млн – в 2015 г.).

Вице-губернатор - руководитель представительства губернатора при президенте и правительстве РФ Игорь Еремин получил доход в размере 4,755 млн рублей (4,5 млн рублей – в 2015 г.).

Александр Кобенко, глава областного минэкономразвития удвоил свои годовые доходы, задекларировав 13,971 млн рублей (год назад – 5,7 млн рублей). Источники повышения благосостояния не называются. Жена Кобенко заработала в прошлом году примерно столько же, что и год назад – чуть более 200 тыс. рублей.

Доход вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Дмитрия Овчинникова практически не изменился – 3,294 млн рублей (3,5 млн – 2015 г.), как и у его жены – 203 тыс. (247 тыс. рублей – в 2015 г.).

Вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерий Юртайкин заработал в прошлом году больше, чем в 2015 г. – 3,112 млн рублей против 2,7 млн рублей год назад.

Доход назначенного в прошлом году на должность министра строительства (до назначения в декабре 2016 г. – глава Волжского района) Александра Баландина – небольшой. Всего 1,584 млн рублей. У его супруги – 1,109 млн рублей. На самого министра зарегистрирован жилой дом площадью 306,2 кв. м и земельный участок – 2300 кв. м. На жену Баландина – квартира площадью 47,6 кв. м.

Отметим, предшественник Баландина – Александр Гришин (руководит департаментом в Минстрое РФ) задекларировал доход в 3,366 млн рублей ( в 2015 г. на посту министра строительства Самарской области – 13,4 млн рублей). Доходы жены Гришина снизились не столь значительно. До 23,213 млн рублей ( в 2015 г. – 25,4 млн).

Министр промышленности Самарской области Сергей Безруков заработал в 2016 г. 3, 662 млн рублей (в 2015 г. - ) Его жена – 1,436 мл рублей.

Министр здравоохранения Геннадий Гридасов – 2,101 млн рублей. Его жена – 855 568 рублей.

Министр финансов Самарской области Сергей Кандеев заработал в 2016 г. 2,795 млн рублей (2,839 млн - в 2015 г.).

Доход министра энергетики и ЖКХ области Сергея Крайнева вырос до 3,305 млн рублей (1,996 млн рублей год назад).

У Алексея Попова, министра сельского хозяйства области, получившего эту должность в феврале прошлого года, задекларирован доход в 2,220 млн рублей.

Доход вице-губернатора, также получившего эту должность в 2016 г., Александра Фетисова, - 8,875 млн рублей (в должности зампредседателя облправительства в 2015 г. – 2,096 млн рублей).

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова снизила свои доходы в прошлом году до 5,298 млн рублей (за 2015 г. – почти 8 млн рублей). Но муж министра заработал еще 3,9 млн рублей.

Доходы министра лесного хозяйства Александра Ларионова за год почти не изменились. Он задекларировал 1,626 млн рублей (в 2015 г. – 1,5 млн).

Министр транспорт Иван Пивкин задекларировал доход в 1, 983 млн рублей (2,505 млн рублей в 2015 г.).

Чуть выше, чем в 2015 г. (1,561 млн рублей), доходы у министра образования и науки области – Владимира Пылева – 1,66 млн рублей.

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Теги: декларации о доходах, правителсььтво самарской области

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