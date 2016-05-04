Вчера, 11:23

В Тольятти начали отключать горячую воду

В Тольятти начались гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ. Будет отключено горячее водоснабжение с 22 по 26 мая для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.

"Подъем давления начнется завтра, 23 мая. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество", - пишут теплоэнергетики.

Обо всех обнаруженных повреждениях можно сообщить в диспетчерскую службу ТУТС Тольятти по телефону (8482) 28-33-22.

Теги: тутс тольятти, гидравлические испытания

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