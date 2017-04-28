На три дня отключают горячую воду на Безымянке
«В Самаре начался заключительный этап обязательных весенних гидравлических испытаний, - сообщает пресс-служба ПТС. - … будут проверены тепловые сети Нижней зоны Безымянской ТЭЦ».
С 22 по 24 мая горячей воды не будет в пределах улиц: Земеца – Береговая – Кирова - Заводское шоссе -проезд Мальцева – Ближняя – железная дорога.
Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.
Теги: птс, гоярчая вода. безымянка
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