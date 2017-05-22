22 мая 2017, 10:08

Снести Дворец спорта в Самаре должны до конца лета

Ломать Дворец спорта в Самаре начнут в июле. Закончат – в августе. Подрядчика, который будет демонтировать дворец на ул. Молодогвардейской, 222, выберут 9 июня. Начальная цена контракта – 75,830 млн рублей.

Разобрать Дворец спорта подрядчику нужно будет до фундамента.

Существующий Дворец спорта ЦСК ВВС собирались снести еще в марте 2014 г. и построить на его месте новый за 4,7 млрд рублей. В ноябре 2014 г. губернатор Николай Меркушкин заявил, что здание Дворца Спорта реконструируют, так как строительство новой арены существенно перегрузит центр города. В феврале 2015 г. дворец спорта перешел в собственность Самарской области. В мае глава региона объявил стоимость его реконструкции - порядка 1,7 млрд рублей. В июле 2015 г. стоимость реконструкции снизилась до 500-800 млн рублей.

В конце ноября 2016 г. стало известно, что на проект и реконструкцию самарского Дворца спорта из бюджета Самарской области выделят дополнительно 199 млн рублей. Эти деньги - пожертвования АО «Самаранефтегаз».

В начале декабря прошлого года губернатор Самарской области заявил, что существующее здание все же снесут и построят новый дворец спорта на 5000 зрителей.

Как сообщило в конце марта облправительство, завершить основные работы по возведению объекта планируется к июню 2018 г. При строительстве нового дворца спорта будут использовать сваи существующего здания, что позволит ускорить и удешевить процесс строительства.

Ранее работы по демонтажу старого дворца хотели начать 1 июня. Начало строительства нового сооружения наметили на 1 июля. Однако затем губернатор назвал новые сроки демонтажа - 15 мая.

Теги: дворец спорта, демонтаж, аукцион

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