Вчера, 09:08

"Крылья Советов" вылетели из Премьер-лиги

Официальный сайт "Крыльев Советов"

В матче 30-го тура Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Металлурге" проиграли грозненскому "Тереку". Счет - 1:3.

Первый мяч самарцы пропустили на 37-й минуте. Затем на 57-й и на 76-й минуте. На 90-й минуте самарцы один мяч отыграли. С

"Наша команда заканчивает сезон на 15-м месте и покидает Премьер-лигу", - сообщается на официальном сайте самарского клуба.

В сезоне 2013-2014 самарцы уже "вылетели" из РФПЛ в ФНЛ, и тогда их главный тренер Александр Цыганков подал в отставку. Команде наняли нового тренера. Бывший глава сборной Бельгии Франк Веркаутерен возглавил "Крылья Советов" в мае 2014 г. В 2015 г. самарский клуб вернулся из ФНЛ в премьер-лигу. После этого руководство "Крыльев Советов" договорилось с главным тренером команды Веркаутереном о новом контракте на сезон 2015/2016. Однако осенью прошлого года из-за серии проигрышей Веркаутерена отправили в отставку. Ему на смену в начале ноября 2016 г. пришел Вадим Скрипченко, экс-тренер "Урала".

Основным собственником команды является Самарская область. В 2015 г., по информации министра спорта области Дмитрия Шляхтина, из облбюджета "Крылья Советов" получили 1 млрд рублей и из внебюджетных источников - еще 200 млн рублей.

Бюджет самарского клуба «Крылья Советов» 2015/2016 – $15 млн ($1 доллар = 68 руб.), писал sports.ru со ссылкой на инсайдеров российского футбольного рынка.

В сентябре 2016 г. стало известно, что «Крылья» через НКО «Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области» получили из облбюджета 668,800 млн рублей.

Как сообщалось в середине ноября прошлого года, бюджетное финансирование самарского футбольного клуба «Крылья Советов» сократится в 2017 г. на 367 млн рублей - до 500 млн рублей.

Затем стало известно, что расходную часть бюджета Самарской области на 2016 г. планируется увеличить на 169,8 млн рублей. Из них 75 млн предназначались для оказания финансовой поддержки ФК «Крылья Советов».

В апреле этого года губернатор Николай Меркушкин заявил, что в следующем сезоне бюджет "Крыльев Советов" составит около 1 млрд рублей, "тогда как ранее он составлял 1,4 млрд рублей".

Всего с начала года, по данным госзакупок, ПФК "Крылья Советов" потратил на обеспечение команды более 52 млн рублей. Крупнейшие закупки в марте-апреле:

- 2,250 млн рублей - на поездку команды в Махачкалу на матч с "Анжи" и обратно;

- 10 млн рублей - на услууги по организации питания и проживания команд ПФК;

- 25 млн рублей - договор с турагентством на:

"- оформление железнодорожных и авиационных билетов,

- бронирование услуг по проживанию в гостиницах, квартирах;

- бронирование трансферов;

- бронирование бизнес – терминалов и VIP-залов в аэропортах;

- бронирование билетов Аэроэкспресс;

- оформление виз, заграничных паспортов, медицинских страховых полисов;

- организация и проведение корпоративных и деловых мероприятий;

- организация образовательных туров, стажировок;

- организация зарубежных и индивидуальных и групповых туров;

- организация лечения сотрудников Клиента в домах отдыха, санаториях на территории РФ и за рубежом".

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Теги: крылья советов, терек, вылет, премьер-лига

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