Главное за сегодня: 
За окном: +11, завтра: +19
 Вчера, 09:31 
Рейтинг: 0 
Мероприятия центра по борьбе со СПИД переносятся

«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» отменяет запланированные на сегодня мероприятия на набережной в Самаре. Из-за плохой погоды.

 Ранее возле бассейна СКА собирались провести велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков» и организовать экспресс-тестирование на ВИЧ. 

Теги: центр по борьбе со спид

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios