Вчера, 09:31

Мероприятия центра по борьбе со СПИД переносятся

«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» отменяет запланированные на сегодня мероприятия на набережной в Самаре. Из-за плохой погоды.

Ранее возле бассейна СКА собирались провести велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков» и организовать экспресс-тестирование на ВИЧ.

Теги: центр по борьбе со спид

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