Вчера, 09:31
Мероприятия центра по борьбе со СПИД переносятся
Мероприятия центра по борьбе со СПИД переносятся
«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» отменяет запланированные на сегодня мероприятия на набережной в Самаре. Из-за плохой погоды.
Ранее возле бассейна СКА собирались провести велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков» и организовать экспресс-тестирование на ВИЧ.
Теги: центр по борьбе со спид
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