Вчера, 16:16

Ремонт 100 кв. м дороги в Усть-Кинельском оценили в 4,5 млн рублей

Управление архитектуры и градостроительства Кинеля ищет подрядчика, который до 15 сентября отремонтирует 100 кв. м автодороги и такую же площадь тротуаров по ул. Тимирязева (на участке от ул. Спортивной до ул. Шоссейной) в поселке Усть-Кинельский.

Подрядчика планируют выбрать 16 июня. Он должен разобрать старое покрытие дороги и тротуара, включая бордюры, а потом сделать новые покрытия.

Работы оценили в 4,533 млн рублей. Заплатят подрядчику из бюджета Кинеля.

На днях был объявлен аукцион по выбору подрядчика, который установит к 1 августа стелу на пересечении ул. Шоссейной и Тимирязева. Подробностей в документации нет. Цена работ по установки стелы – 420 000 рублей.

Теги: усть-кинельский, ул. Тимирязева

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