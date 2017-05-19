Задержан начальник отдела по экономическим преступлениям
В Сызрани задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Его подозревают в причастности к перевозке и попытке сбыта контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Фамилия в сообщении не называется. По данным сайта МУ МВД России «Сызранское», начальник отделения – Руслан Биктайров.
«В ночь с 15 на 16 июня 2016 года со специализированной автостоянки, расположенной по улице Дизельной города Сызрань, несколько человек, действуя группой лиц по предварительному сговору, на грузовом автомобиле перевезли в целях сбыта алкогольную продукцию – водку "Царская охота", которая согласно акту экспертного исследования не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья человека».
Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, ч. 2, п. «а» (перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
ГУ МВД по Самарской области проводит служебную проверку, сообщила пресс-служба Главка. "Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".
Теги: сызранское, алкоголь, мвд
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