Программа "Ночи музеев" в муниципальных музеях Самары
20 мая муниципальные музеи Самары приглашают на акцию «Ночь музеев - 2017».
С 19:00 в Самарском литературно-мемориальном музее имени Горького (ул. Фрунзе, 155) для детей проведут программу, посвященную теме «Город-сад» с мастер-классами и спектаклями. Программа расскажет о зеленых городах, в которых человек находится в гармонии с природой.
Для взрослых пройдет презентация недавно открывшейся выставки «A La Рус. В поисках нового пути». Экспозиция содержит переписку Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева и Зинаиды Гиппиус с местным поэтом Александром Ширяевцем.
На четырех главных площадках посетителей ждут лектории, мастер-классы и концерты.
Официальный сайт музея - samlitmus.ru
С 12.00 до 20.00 в музее Детской картинной галереи (ул. Куйбышева, 139) можно посетить выставку: «Профессия - художник. Борис Иевлев». Дети от 5 до 12 лет смогут принять участие в приключенческой игре по сказке «Конёк-горбунок».
В течение всего дня будет работать площадка со старинными играми (бильбоке, крокет, классики). Для всех желающих будет оборудована фотозона в ретро стиле. В саду усадьбы будут проходить ремесленные мастер-классы. также запланировна экскурсия по Струковскому саду.
Официальный сайт музея - www.museum.ru
В 19.00 до 21.55 в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» (пр. Ленина, 21) посетители смогут осмотреть основную экспозицию музея, увидеть артефакты космической отрасли, масштабные составляющие ракетно-космической техники и зрелищные модели ракет.
Официальный сайт музея - samaracosmos.ru
Теги: ночь музеев
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