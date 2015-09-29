Вчера, 15:17

Официальный ответ "Мегафона" по ситуации с проблемной связью

"Сейчас в Москве и нескольких других городах РФ наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона – 30%.

Технические специалисты Мегафона проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время.

Обращаем ваше внимание, что мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через Мессенджеры.

Приносим извинения за причиненные неудобства", - сообщила компания "Мегафон".

Несколько часов в соцсетях абоненты сообщают, что связь отсутствует полностью. Кроме жителей Москвы на работу «Мегафона» жалуются в Тольятти, Уфе, Рязани, Самаре и других городах.

Теги: мегафон

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