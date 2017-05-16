Вчера, 14:39
18 предприятий в Тольятти работают по сокращенному графику
18 предприятий в Тольятти работают по сокращенному графику
В Тольятти зарегистрировано 7379 безработных. Вакансий в городе вдвое меньше - 3936.
Уровень регистрируемой безработицы - 1,77 %.
По данным на 19 мая, 18 предприятий в Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 750 человек заняты неполную рабочую неделю, 152 человек простаивают по вине работодателя.
Теги: тольятти, безработица
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