Вчера, 14:39

18 предприятий в Тольятти работают по сокращенному графику

В Тольятти зарегистрировано 7379 безработных. Вакансий в городе вдвое меньше - 3936.

Уровень регистрируемой безработицы - 1,77 %.

По данным на 19 мая, 18 предприятий в Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 750 человек заняты неполную рабочую неделю, 152 человек простаивают по вине работодателя.

Теги: тольятти, безработица

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