Вчера, 14:15

На поддержку инициатив населения Самарской области власти потратят 2,2 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило госпрограмму "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 – 2025 гг.

В заявленных задачах программы - отработка представителями власти "порядка работы с населением". И как следствие - "выявление потребностей в развитии территорий". Потребности должны быть оформлены в общественный проект или тему для референдума. И конечная цель этих мероприятий - привлечение внебюджетных денег на развитие территорий.

"Неухоженность территорий общего пользования, отсутствие детских игровых площадок, зон отдыха во дворах, площадок для занятий физической культурой и спортом, иных общедоступных объектов физической культуры и спорта и т.п. – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Самарской области.

При этом финансово-экономическая ситуация не позволяет сделать существенный скачок в обеспечении модернизации территорий муниципальных образований Самарской области за счет использования бюджетных средств.

В условиях недостатка бюджетных средств всё большую актуальность приобретает эффективное вовлечение средств граждан и организаций в развитие территорий муниципальных образований», - говорится в программе.

Цена этой госпрограммы в 2017 – 2025 гг. составит 2,256 млрд рублей, в том числе:

в 2017 г. – 20 млн рублей;

в 2018 г. – 200 млн рублей;

в 2019 г. – 230 млн рублей;

в 2020 г. – 272 млн рублей;

в 2021 г. – 282 млн рублей;

в 2022 г. – 293 млн рублей;

в 2023 г. – 305 млн рублей;

в 2024 г. – 319 млн рублей;

в 2025 г. – 335 млн рублей.

За эти деньги за 9 лет должны быть претворены в жизнь не менее 866 общественных проектов и 705 решений референдумов.

Из внебюджетных источников на это планируется собрать не менее 834,8 млн рублей.

А от реализации всех идей должны стать "благополучателями" не менее 467 100 человек в Самарской области.

Для начала, уже в этом году планируется обучить 300 сотрудников муниципальных органов самоуправления взаимодействию с населением, в 2018 г. – еще 150. 450 общественников будут учить обратному - работать с чиновниками.

От жителей ждут предложений по направлениям:

а) организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

б) дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

в) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

г) сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

д) освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов;

е) размещение площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

ж) создание (восстановление) объектов физической культуры и спорта, не предусмотренных предыдущим абзацем;

з) создание (восстановление) объектов массового отдыха жителей муниципального образования;

и) создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

к) организация сбора твердых коммунальных отходов, в том числе установка площадок для сбора твердых коммунальных отходов, на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, предоставленных некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;

л) сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

Теги: программа, облправительство

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