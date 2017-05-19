19 мая 2017, 15:58

В Сызрани набирают присяжных заседетелей

В этом году администрация Сызрани сформирует общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 гг. для Сызранского городского суда и Самарского гарнизонного военного суда.

Кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

5) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;

6) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;

7) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Для включения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели гражданам нужно подать письменное заявление до 1 июля в администрацию Сызрани по адресу: Сызрань, ул. Советская, д. 96, каб. 219.

Часы приема:

Понедельник - с 11:00 до 15:00;

Со вторника по четверг - с 9:00 до 15:00;

Пятница - с 9:00 до 13:00.

"При себе иметь документ удостоверяющую личность и место регистрации", - предупредила горадминистрация.

Теги: сызрань, присяжные, заявления

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