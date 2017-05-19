В Сызрани набирают присяжных заседетелей
В этом году администрация Сызрани сформирует общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 гг. для Сызранского городского суда и Самарского гарнизонного военного суда.
Кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
5) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
6) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
7) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Для включения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели гражданам нужно подать письменное заявление до 1 июля в администрацию Сызрани по адресу: Сызрань, ул. Советская, д. 96, каб. 219.
Часы приема:
Понедельник - с 11:00 до 15:00;
Со вторника по четверг - с 9:00 до 15:00;
Пятница - с 9:00 до 13:00.
"При себе иметь документ удостоверяющую личность и место регистрации", - предупредила горадминистрация.
Теги: сызрань, присяжные, заявления
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