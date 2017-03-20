Изменится расписание электричек из Самары в Курумоч
С 1 июня изменится расписание движения электричек:
- поезд № 6310/6309 Самара (11.21) – Курумоч (12.49) назначается ежедневно;
- поезд № 6322/6321 Самара (13.09) – Курумоч (14.37) отменяется;
- поезд № 6552 Сызрань (08.35) – Мирная (11.30) будет курсировать ежедневно и прибывать в Самару раньше - в 11.04.
Время - московское.
Уточнить информацию можно по телефону 8-927-745-745-7 с 8.00 до 19.30.
Теги: электрички, расписание
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