Вчера, 16:20

Изменится расписание электричек из Самары в Курумоч

С 1 июня изменится расписание движения электричек:

- поезд № 6310/6309 Самара (11.21) – Курумоч (12.49) назначается ежедневно;

- поезд № 6322/6321 Самара (13.09) – Курумоч (14.37) отменяется;

- поезд № 6552 Сызрань (08.35) – Мирная (11.30) будет курсировать ежедневно и прибывать в Самару раньше - в 11.04.

Время - московское.

Уточнить информацию можно по телефону 8-927-745-745-7 с 8.00 до 19.30.

Теги: электрички, расписание

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