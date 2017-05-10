В Сызрани отключат горячую воду
Из-за гидравлических испытаний теплосети в некоторых районах Сызрани с понельника отключат горячую воду, сообщает администрация города.
- кот. № 17 по ул. Октябрьская (Центральный р-он) – с 22 по 26 мая
- кот. № 36 по ул. Декабристов – 22 мая
- кот. № 51 по ул. Интернациональная – с 24 по 26 мая
- кот. № 56 по ул. Гончарная – с 22 по 24 мая
- кот. № 64 по ул. Кадровая (Заусиновский р-он) – с 23 по 24 мая.
Теги: сызрань
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