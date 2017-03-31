Вчера, 11:47

Cамарских бюджетников и пенсионеров переводят на национальные карты «Мир»

Президент России Владимир Путин в начале мая подписал закон, в котором установлены сроки перевода бюджетников и пенсионеров на национальные платежные карты «Мир».

Как поясняют в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России, процесс перевода будет поэтапным и максимально комфортным.

Тем, кто станет пенсионером или придет на работу в бюджетное учреждение после 1 июля 2017 года, карта «Мир» будет выдаваться сразу. Действующих бюджетников переведут на них до 1 июля 2018 года.

Пенсионерам, уже имеющим карты других платежных систем, карта «Мир» будет выдаваться по истечении их срока действия, но не позднее 1 июля 2020 года. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о замене карт международных платежных систем на карты «Мир». За предоставление, годовое обслуживание, за выдачу наличных в банке, выдавшем карту, а также его банкоматах с пенсионеров плата не будет взиматься.

Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России отмечает, что обязательный переход на карты «Мир» не касается разовых перечислений: налоговых вычетов по НДФЛ, выплат в наличной форме, единовременных выплат и др.

При этом, как и сейчас, у граждан сохраняется право выбирать способ получения зарплатных и пенсионных выплат. Если сейчас они получают выплаты наличными или на счет в банке, к которому не привязана никакая карта, то они вправе сохранить такой же порядок. Если же бюджетные выплаты переводятся на карту международной платежной системы, то для этих целей им будет выпущена карта «Мир».

Не позднее 1 июля текущего года банки обязаны обеспечить прием карт «Мир» в своих устройствах. В Самарской области почти 100 % банкоматов и электронных терминалов в торгово-сервисных предприятиях уже настроены на их прием. Так, в апреле 2017 года самарцы провели более 35,5 тыс. операций по картам «Мир», что почти в 5 раз больше, чем в январе 2017 года (7,2 тыс.). Средний чек в апреле составил 539, 91 руб.

Теги: карта мир

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