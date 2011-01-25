Вчера, 11:18

Транспортную модель магистрали «Центральной» сделает ООО «Автодорстрой»

Транспортную модель концессионного проекта «Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Самара» к 30 июня разработает ООО «Автодорстрой». За 7,595 млн рублей.

На конкурс по выбору исполнителя заявки подали 4 компании. Начальная цена составляла – 7,995 млн рублей. Дороже всех свои услуги оценил победитель – «Автодорстрой».

ООО «Дормостпроект» предлагало выполнить работу за 2,970 млн рублей, ООО «Агенство дорожной информации Радар» - за 5,200 млн рублей, ООО «А+С Транспроект» - за 6,900 млн рублей.

"Автодорстрой" должен сделать математическую модель загрузки транспортной сети «Центральной» на 10-20 лет.

Для этого, в частности, нужно провести социологический Интернет-опрос не менее чем 1000 человек, чтобы определить готовность людей пользоваться новой дорогой. Кроме этого, нужно сделать 10-20-летний прогноз социально-экономического развития территорий, прилегающих в магистрали, в том числе прогноз демографической ситуации, количества мест учебы, уровня занятости населения и уровня автомобилизации.

Также надо просчитать варианты пользований дорогой – бесплатный и платный. И определить оптимальный тариф для проезда по автодороге транспорта разных категорий.

Готовую работу исполнитель должен представить в Росавтодор, куда Минтранс области собирается подать заявку для участия в отборе проектов строительства дорог по договору концессии. И, соответственно, получить деньги на строительство магистрали «Центральной».

Магистраль «Центральная» должна связать районы города и выход на региональные автотрассы, основная из которых - Обводная дорога. Реконструировать планируется участок от пересечения с пр. Кирова до границы Самары и далее до Обводной дороги. Площадь строительства составит 222,3 га. Стоимость строительства «Центральной» от Обводной дороги Самары до пр. Кирова, согласно проектно-сметной документации, - 9,1 млрд рублей. Проект строительства разработан ОАО «Трансмост», он прошел госэкспертизу в конце 2014 г.

Теги: магистраль "Центральная", математическая модель, ООО "Автодорстрой"

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