Школа футбола Like приглашает на праздник
20 мая школа футбола Like приглашает на свой День рождения.
"В празднике примут участие около 1000 самарских детей занимающихся профессионально футболом. Также будут дети из детских домов. Всех гостей ждут сюрпризы и насыщенная развлекательная программа", - пишут организаторы.
Праздник состоится в Самаре на стадионе "Локомотив", по адресу Агибалова, 7а. Начало - в 10:30.
Для справки:
«Школа Футбола Like» открылась в Самаре в 2015 г., а на сегодняшний день работает в 17 городах России. В школе профессионально обучают футболу детей с 3х лет. Тренеры регулярно проводят занятия для детей из детских домов, а также детей с аутизмом.
Теги: школа футбола, школа футбола, локомотив
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