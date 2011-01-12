Вчера, 10:40

В Утевском ХПП считают действия ООО "Био-Тон" попыткой рейдерского захвата

В редакцию "Самара.ру" поступило письмо о попытке рейдерского захвата Утевского хлебоприемноого предприятия:

"17 мая 2017 года по отношению к Утевскому хлебоприемному предприятию (ХПП) была осуществлена попытка рейдерского захвата производственных активов со стороны агрохолдинга ООО «БИО -ТОН».

15 мая 2017 года компанией «БИО-ТОН» было направлено уведомление в адрес конкурсного управляющего ОАО «Утевское ХПП» об осмотре 17 мая имущества предприятия, находящегося в залоге ООО «БИО - ТОН» в связи с прохождением утевским предприятием процедуры банкротства. Однако, введя в заблуждение конкурсного управляющего 17 мая 2017 представители компании ООО «БИО -ТОН» , имеющие право только на осмотр имущества, пришли на предприятие в сопровождении сотрудников частного охранного предприятия «Кондор», с которым накануне 15 мая 2017 года спешно заключили Договор. В ходе незаконного захвата территории Утевского ХПП, ЧОПом «Кондор» были незаконно взяты под охрану производственные помещения и территория ХПП, а сотрудниками ООО «БИО-ТОН» были незаконно изъяты у собственника свидетельства на всю сельскохозяйственную технику и ключи от нее, что полностью парализовало всю хозяйственную деятельность предприятия в самый разгар посевной кампании.

С юридической точки зрения присутствие на территории охраняемого объекта представителей стороннего охранного агентства, не состоящего в каких-либо отношениях с дожником-собственником, конкурсным управляющим, и не являющимся кредитором должника-собственника считается злоупотреблением со стороны компании «БИО -ТОН» своим положением кредитора. Данные действия препятствуют осуществлению полномочий не только конкурсного управляющего и собственника предприятия, но и ограничивают в правах других кредиторов. Тем более, что согласно пункту 6 статьи 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) общим собранием кредиторов не было принято решение о прекращении хозяйственной деятельности Утевского ХПП, в связи с чем воспрепятствование хозяйственной деятельности компании является ничем иным как самоуправством со стороны «БИО-ТОНА», которое должно быть наказуемо в соответствии с законом.

Иными словами действия «БИО ТОНА» представляют собой хорошо известную и отработанную схему рейдерского захвата». Подобные атаки на предприятие в сельской местности, которое является основным источником поставки сельхозпродукции для всего села, основным налогоплательщиком и работодателем, просто губительны и влекут за собой тяжелые социальные последствие.

Находясь в трудном финансовом положении Утевское ХПП не остановило свою производственную деятельность и сегодня в рзгар посевной компании, когда главной задачей является засеять урожай, чтобы потом его реализовать и поправить свое финансовое положение, компания вынуждена бороться с незаконными действиями со стороны ущемляющего ее интересы агрохолдинга. А ведь от стабильности работы сельского предприятия зависит и жизнь сельчан, которые трудятся на местном производстве. Это порядка 100 человек, которые могут потерять работу в случае приостановки деятельности компании.

В настоящее время ситуация остается напряженной. Конкурсный управляющий Утевского ХПП обратился в полицию с заявлением на самоуправство со стороны ООО «БИО-ТОН» Но несмотря на это, территория Утевского ХПП остается захвачена и находится под охраной некоего ЧОП «Кондор.

Для справки

В 2016 году в отношении Утевского хлебоприемного предприятия, которое является основным источником поставки сельхозпродукции для села Утевка, было введено конкурсное управление в рамках процедуры банкротства. Тяжелое финансовое положение у Утевского ХПП возникло в 2014 году с потерей большей части сельхозпродукции, в связи с поражением большей части поголовья крупного рогатого скота бруцеллезом. Это вызвало серьезные проблемы на предприятии, связанные с возвращением кредитных средств, которые Утевское ХПП брало для закупки корма, семян, удобрений и ГСМ. В связи с невозможностью возврата денежных средств, Россельхозбанком, который выступил кредитором предприятия, была осуществлена переуступка долга Утевского ХПП крупнейшему агрохолдигу Самарской области ООО «Био-Тон». А в отношении должника было введено конкурсное управление".

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Теги: био-тон, утевский хпп, рейдерский захват

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