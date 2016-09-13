Вчера, 10:24

"АСИ теперь просто душат в крепких объятиях"

24 мая в Архитектурно-строительном институте СамГТУ, который больше известен всем как архитектурно-строительный университет, по адресу: ул. Молодогвардейская, 194, в 10.00, в аудитории № 400 состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета.

"На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы: о проблемах, которые «вдруг» стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института.

Несколько месяцев назад два известных вуза региона в связи с реформой высшей школы на партнерских и равноправных началах объединились в составе первого опорного вуза региона. Эти перемены сулили строителям и архитекторам много радужных перспектив. На деле получается, что АСИ теперь просто душат в крепких объятиях, лишая возможности самостоятельного существования. Дошло до того, что всю новую информацию на сайте вуза мы обязаны согласовывать с соответствующими структурами СамГТУ.

По сути дела в опорном вузе введена строгая цензура, которая в корне противоречит всем принципам свободы слова.

Наш вуз за 87 лет своего существования накопил богатую историю и традиции. И мы не вправе сегодня, в XXI веке, предавать все те ценности, которые создавались и формировались в наших стенах, которые были духовными скрепами прославленного коллектива!", - сообщила пресс-служба СГАСУ.

30 декабря 2015 г. экс-министр образования и науки России Дмитрий Ливанов подписал приказ об объединении вузов. В начале января стало известно, что СамГТУ вошел в число 12 университетов России, претендующих на статус опорных вузов. "Это позволит получать федеральные средства на собственные программы развития. Одним из условий было присоединение к вузу-участнику как минимум одного вуза своего региона", - сообщалось тогда.

В феврале 2016 г. минобрнауки РФ сообщил о том, что СамГТУ получит в этом году субсидию на поддержку программ развития в размере от 100 до 150 млн рублей. Для получения субсидии вуз должен был в 3-месячный период представить и защитить свою 5-летнюю программу развития. Субсидии на поддержку программ развития будут выделятся в объеме до 200 млн рублей в год в течение трех лет.

По приказу министерства образования РФ, с 1 сентября 2016 г. Самарский государственный архитектурно-строительный университет присоединился к Самарскому государственному техническому университету в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института (АСИ).

«СГАСУ снят с учета в налоговом органе, в связи с чем в листе записи Единого государственного реестра юридических лиц указано, что юридическое лицо прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения, а правопреемником является СамГТУ», - говорилось в приказе.

По словам ректора объединенного опорного вуза Самарского региона Дмитрия Быкова, объединение двух крупнейших университетов на тот момент себя оправдало - получена господдержка программы развития.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Теги: сгасу, самгту, ученый совет, аси

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