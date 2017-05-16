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Тольятти определится с местом под «Немов Центр»
В «ближайшие дни власти Автограда определяться с территорией», где будет построен гимнастический дворец «Немов Центр». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Вчера губернатору представили первый проект здания. Его сделали 2 с учетом пожеланий» олимпийского чемпиона Алексея Немова.
В 2014 г., как сообщала пресс-служба облправительства, Немов передал губернатору области просьбу министра спорта РФ Виталия Мутко «оказать содействие» спортсмену для появления в Тольятти гимнастического комплекса. Губернатор, как транслировала пресс-служба, сказал, что «сейчас решается вопрос с выделением земельного участка, а сам проект находится на контроле министра спорта облправительства Дмитрия Шляхтина». Губернатор предложил тогда сделать трибуны в комплексе на 800 или 1600 мест из сборно-разборных конструкций, а также предусмотреть гостиницу и фитнес-центр, «что позволит вывести гимнастический комплекс на окупаемость».
В 2015 г. пресс-служба гордумы Сызрани сообщала о том, что гимнастический комплекс по просьбе Немова построят на территории городского спорткомплекса «Кристалл». И деньги на это выделит компания «Роснефть».
В ноябре 2015 г. губернатор Самарской области встречался с Немовым. "На федеральном уровне была принята программа подготовки города к 50-летию выпуска первого автомобиля с конвейера ОАО "АвтоВАЗ". Думаю, мы сможем в нее включить и строительство Центра спортивной гимнастики", - сказал Николай Меркушкин.
В прошлом году тольяттинские СМИ сообщили о том, что «Немов Центр» построят к 2020 г. 1, 492 млрд рублей на него выделят из федерального и областного бюджетов. Предполагалось, что это будет 2х-этажное здание общей площадью более 12 тыс. кв.м с основной ареной площадью 70х30, трибунами на 800 зрителей, тремя тренировочными залами и вспомогательными помещениями. В качестве возможных мест возведения «Немов Центра» назывались площадки на улице 40 лет Победы и в Прибрежном парке.
Теги: немов центр, тольятти
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