Вчера, 11:37

Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ

22 мая на набережной Волги у бассейна СКА все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильная лаборатория ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» развернётся на набережной с 12:00 до 14:00 часов. Медицинские работники расскажут о путях передачи вируса, способах защиты от ВИЧ-инфекции и сделают тест на ВИЧ по слюне. Исследование проводится анонимно, результат готов через 20 минут.

Также самарцы смогут поддержать участников велопробега «Спорт против СПИДа и наркотиков». Заезд начнется от бассейна СКА в 12.00. Велосипеды спортсменам бесплатно предоставит компания «Прокат №1».

Также запланировано выступление хип-хоп студии Самарского государственного педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers.

Начало - в 12.00.

Теги: вич, набережная

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