Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ
22 мая на набережной Волги у бассейна СКА все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильная лаборатория ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» развернётся на набережной с 12:00 до 14:00 часов. Медицинские работники расскажут о путях передачи вируса, способах защиты от ВИЧ-инфекции и сделают тест на ВИЧ по слюне. Исследование проводится анонимно, результат готов через 20 минут.
Также самарцы смогут поддержать участников велопробега «Спорт против СПИДа и наркотиков». Заезд начнется от бассейна СКА в 12.00. Велосипеды спортсменам бесплатно предоставит компания «Прокат №1».
Также запланировано выступление хип-хоп студии Самарского государственного педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers.
Начало - в 12.00.
Теги: вич, набережная
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
15 мая 2017, 17:58
В Самарской области открылась "горячая линия" о ВИЧ
Комментариев: 0
|Четвертую очередь самарской набережной сделает "Автодоринжиниринг"
27 февраля 2017, 13:30
|Молодоженов проверят на ВИЧ-инфекцию во Дворце бракосочетания
12 февраля 2017, 14:02
|В "Крыльях Советов" будет играть сербский полузащитник
9 февраля 2017, 10:00
|В Самаре покажут «Набережную туманов»
3 февраля 2017, 16:25
|Завтра закроют движение на ул. Буянова в Самаре
Вчера, 15:19
|Самарское управление Росреестра проведет горячую линию
Вчера, 14:41
|В Сызрани отключат горячую воду
Вчера, 12:31
|Центр Самары перекроют 21 мая
20 мая 2017, 16:03
|Самарский университет приглашает на День открытых дверей
19 мая 2017, 17:45