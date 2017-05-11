Последний матч "Крыльев" в сезоне будут судить москвичи
Назначены арбитры на матчи заключительного 30-го тура Чемпионата России по футболу сезона 2016/17.
Игру "Крылья Советов" - "Терек" будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
Матч "Крылья Советов" – "Терек"состоится в воскресенье, 21 мая в 16:00.
Теги: крылья советов, терек
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