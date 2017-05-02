Вчера, 09:17

В Самарской области вскрыто 14,7 тыс. коррупционных правонарушений

В 2016 г. в Самарской области выявлено почти 11 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, в первом квартале 2017 г. – 3700.

Суды в 2016 г. за коррупционные преступления начислили 28,9 млн рублей штрафов, сообщает областная прокуратура.

Самые коррумпированные сферы - контрольно-надзорная деятельность при оказании государственных и муниципальных услуг, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в оборонно-промышленном комплексе.

Теги: коррупция, прокуратура

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