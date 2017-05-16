Вчера, 17:19

В Самаре отремонтируют 162 двора (список)

5 мая были опубликованы списки дворов Самары, которые будут отремонтированы в этом году по программе «Комфортная городская среда». По данным департамента благоустройства Самары, на конкурс подали заявки 242 самарских двора. 80 заявок комиссия признала «оформленными ненадлежащим образом».

Заявки от граждан, желавших участвовать в программе, принимали с 19 по 28 апреля. Объявление об этом размещено на сайте департамента. Без даты. Пресс-служба администрации Самары мэрии о возможности подать заявки горожан не оповещала.

В разделе для публикаций документов городской администрации 15 апреля размещен только один документ по этой теме – «Об утверждении состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год».

В итоге ремонтировать в этом году будут 162 самарских двора.















Теги: самара, ремонт дворов

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