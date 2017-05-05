Самарская ракета доставит на орбиту европейский спутник
18 мая в 14:54 мск с Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана) успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с европейским телекоммуникационным спутником SES-15. Ракету вывели двигатели РД-107А/РД-108А производства самарского ПАО "Кузнецов". Все ступени ракеты-носителя отработали штатно, сообщает Роскосмос.
Отделение SES-15 от разгонного блока «Фрегат-М» запланировано через 5 часов 18 минут после старта - в 20:13 мск.
Заказчик пуска - европейская компания SES. Космический аппарат производства Boeing Satellite Systems предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Центральной Америки.
Теги: ракета, куру, спутник, союз
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