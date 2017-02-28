Вчера, 15:18

Самарское УФАС привлекает к делу экс-директора ООО «Медсимвол»

Самарское УФАС России возбудило дело об административном правонарушении в отношении бывшего директора ООО «Медсимвол».

По мнению антимонопольного ведомства, экс-директор ООО (в материалах УФАС есть только инициалы - Е. П.А. – Самара. ру) принимал участие в заключении соглашения с ООО «ЦЭХ-Здоровье» и ООО «СМТ», которое ограничило конкуренцию «путем поддержания цен на торгах».

В мае 2016 г. в аукционе на поиск исполнителя по техобслуживанию медицинского оборудования в 23 государственных медучреждениях участвовало ООО «СМТ». Претендентом на участие было ООО «ЦЭХ-Здоровье», но заявку не подало. В итоге стоимость контракта для единственного участника - ООО «СМТ» - снизилась только на 109 млн рублей, до 4, 254 млрд рублей. УФАС посчитало это поводом для возбуждения дела в отношении ООО «ЦЭХ – Здоровье», и ООО «СМТ» и Министерства здравоохранения Самарской области.

«На встрече министерства и компаний были и представители производителя оборудования ООО «ДжиИ Хелскеа» и его дилера ООО «Медсимвол». Сама достигнутая договоренность "привела к поддержанию цен на торгах". Организатор торгов - "областная клиническая больница им. Д.В. Середавина, в свою очередь, до проведения торгов согласовала с участниками техническое задание". Об этом говорилось в сообщении ФАС России.

5 августа 2016 г. УФАС возбудило дело в отношении Министерства здравоохранения Самарской области, ООО «Центр Эффективной хирургии – Здоровье» и ООО «Современные медицинские технологии» по признакам заключения и реализации ими антиконкурентного соглашения.

В феврале Самарское УФАС России признало Министерство здравоохранения Самарской области, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях.

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 млрд рублей Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, не зависимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной (максимальной) цены предмета торгов. Должностные лица министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», - цитировала пресс-служба ФАС начальника управления по борьбе с картелями Андея Тенишева.

В апреле самарское УФАС назначило штрафы двум компаниям. ООО «СМТ» - 26,338 млн рублей, ООО «Медсимвол» - 4,2 млн рублей.

По данным егрюл. налог, есть только одно ООО «Медсимвол», зарегистрированное в Казани. С марта 2017 г. компания находится в стадии присоединения к другой компании. Планируется, что после окончания реорганизации «Медсимвол» свою работу прекратит.

Теги: медсимвол, уфас

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