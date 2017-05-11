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Началась продажа билетов на последний матч "Крыльев Советов" в этом сезоне

Открылась продажа билетов на матч заключительного 30 тура Чемпионата России "Крылья Советов" – "Терек". Игра состоится на стадионе "Металлург" в воскресенье, 21 мая, в 16:00. Стоимость билетов - от 200 рублей.

Продажа открыта на клубном сайте в разделе "электронные билеты", а также в удаленных кассах по адресам:

1. ТЦ "Сила Спорта", Московское ш. 17

2. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

3. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда).

4. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

5. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160м.

Билеты на игру с "Тереком" также можно будет приобрести в кассах стадиона "Металлург".

 

Запад 2, 3, 5, 6 350
4 450
VIP B 1 500
Север 8, 9, 12 200
Восток 15, 17, 18 250
16 300

Теги: билеты, крылья советов, предпродажа

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