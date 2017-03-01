ГИБДД расскажет в прямом радиоэфире о самарских дорогах
19 мая гостем программы «Эхо самарской полиции» на радио «Эхо Москвы» в Самаре станет начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Роман Саидов. В прямом эфире он расскажет о состоянии улично-дорожной сети региона, аварийности и безопасности на дорогах в целом.
"Свой вопрос можно оставить на странице радио «Эхо Москвы» в Самаре www.echosamara.livejournal.com. Кроме того, дозвонившись во время прямого эфира в студию по телефону, который в начале программы назовет ведущий, Вы сможете задать свой вопрос подполковнику полиции лично. Напоминаем: если Вы хотите получить письменный ответ на свой вопрос, оставьте контактные данные", - сообщила пресс-служба областного Главка.
Начало передачи - в 12:35.
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