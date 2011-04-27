18 мая 2017, 17:26

Программа Ночи музеев в Поволжском музее железнодорожной техники

Международный день музеев Поволжский музей железнодорожной техники будет отмечать в ночь с 19 на 20 мая.

Посетители музея смогут увидеть уникальные паровозы, тепловозы, электровозы, пассажирские и грузовые вагоны, мотрисы, изготовленные в начале и середине XX века. Также в экспозиции – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Под открытым небом при ночной подсветке можно будет посмотреть более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.

В 19:00 и 20:00 пройдут экскурсии и фотосессия. Экскурсия будет сопровождаться музыкой и праздничным фейерверком.

Мероприятие продлится с 18:00 19 мая до 02:00 20 мая по адресу: ул. Литвинова, 332а. Вход на мероприятие свободный.

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