Программа Ночи музеев в Поволжском музее железнодорожной техники
Международный день музеев Поволжский музей железнодорожной техники будет отмечать в ночь с 19 на 20 мая.
Посетители музея смогут увидеть уникальные паровозы, тепловозы, электровозы, пассажирские и грузовые вагоны, мотрисы, изготовленные в начале и середине XX века. Также в экспозиции – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Под открытым небом при ночной подсветке можно будет посмотреть более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.
В 19:00 и 20:00 пройдут экскурсии и фотосессия. Экскурсия будет сопровождаться музыкой и праздничным фейерверком.
Мероприятие продлится с 18:00 19 мая до 02:00 20 мая по адресу: ул. Литвинова, 332а. Вход на мероприятие свободный.
Теги: ночь музеев
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19 мая 2017, 16:05
Программа "Ночи музеев" в муниципальных музеях Самары
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